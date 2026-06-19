Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением о результатах жеребьевки групповой стадии Пути РПЛ Кубка России сезона-2026/27.

Сандро Шварц globallookpress.com

«Прекрасно, что мы будем играть против "Краснодара". В данном случае говорим не только о соперниках в группе. У меня свежи в памяти воспоминания от финала против "Спартака", — сказал Шварц на пресс-конференции в Москве.

По результатам распределения столичный клуб оказался в квартете B, где его соперниками станут "Краснодар", грозненский "Ахмат" и воронежский "Факел". Матчи группового этапа пройдут в фиксированные дни: встречи запланированы на 5 и 19 августа, 2 сентября, 14 и 28 октября, а заключительный шестой тур состоится 25 ноября.

Напомним, что трофей действующего победителя Кубка России удерживает "Спартак". В суперфинале предыдущего розыгрыша "красно-белые" нанесли поражение "Краснодару" в серии послематчевых пенальти (1:1, 4:3 пен.).