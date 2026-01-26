Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев считает, что перейдя в московский «Спартак», правый латераль Владислав Саусь сделал шаг в развитии своей спортивной карьеры.

Андрей Талалаев globallookpress.com

«Хочется сказать спасибо, что ты был движущей силой нашей команды, нашей семьи, нашего клуба всего. Полтора года, которые проработали, они запомнятся. Нам точно. Тебе тоже, думаю. С одной стороны, мы вроде бы для этого работаем — чтобы все росли, все поднимались, но хотелось делать это вместе. Ты сделал шаг вперёд чуть быстрее, но мы тебе здесь дадим торжественное обещание, что тебя догоним и постараемся перегнать. Желаем всего самого хорошего.

Знаю точно, что ты должен играть в сборной России и выглядеть на поле ещё достойнее, чем ты сейчас выглядишь. Поэтому желаем самого хорошего, от всего коллектива. Давай, удачи», — сказал Талалаев сайту «Балтики».

Сегодня, 26 января, стало известно о трансфере 22-летнего Сауся в московский «Спартак». Сумма сделки по мнению некоторых СМИ оценивается в 350 млн рублей.