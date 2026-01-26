Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев считает, что перейдя в московский «Спартак», правый латераль Владислав Саусь сделал шаг в развитии своей спортивной карьеры.
«Хочется сказать спасибо, что ты был движущей силой нашей команды, нашей семьи, нашего клуба всего. Полтора года, которые проработали, они запомнятся. Нам точно. Тебе тоже, думаю. С одной стороны, мы вроде бы для этого работаем — чтобы все росли, все поднимались, но хотелось делать это вместе. Ты сделал шаг вперёд чуть быстрее, но мы тебе здесь дадим торжественное обещание, что тебя догоним и постараемся перегнать. Желаем всего самого хорошего.
Знаю точно, что ты должен играть в сборной России и выглядеть на поле ещё достойнее, чем ты сейчас выглядишь. Поэтому желаем самого хорошего, от всего коллектива. Давай, удачи», — сказал Талалаев сайту «Балтики».
Сегодня, 26 января, стало известно о трансфере 22-летнего Сауся в московский «Спартак». Сумма сделки по мнению некоторых СМИ оценивается в 350 млн рублей.