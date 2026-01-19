Главная звезда сборной Сенегала Садио Мане сообщил, что этот Кубок Африки стал для него последним в майке национальной команды.

Садио Мане globallookpress.com

«К сожалению, это мой последний танец на Кубке африканских наций. Но я всегда буду 12-м игроком, который поддерживает Сенегал», — цитирует слова Мане журналист Лоренц Кехлер в соцсети.

В финале Кубка Африки Сенегал переиграл Марокко в дополнительное время со счетом 1:0. Следующий турнир пройдет в 2027 году. Мане стал двукратным обладателем Кубка Африки.

Садио Мане сейчас 33 года и выступает он за саудовский «Аль-Наср».