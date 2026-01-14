14 января «Ред Булл Арена» в Лейпциге примет матч 17-го тура немецкой Бундеслиги между «Лейпцигом» и «Фрайбургом». Старт встречи в 22:30 мск.

«Лейпциг» проиграл два матча подряд в Бундеслиге и рискует лишится места в зоне Лиги чемпионов. Сегодня «быкам» очень нужны 3 очка, но «Фрайбург» — соперник не из легких. У коллектива две победы подряд и только одно поражение в пяти матчах турнира.

Сыграет ли хозяевам на руку фактор домашних стен? Еще ни разу в истории они не проигрывали «Фрайбургу» у себя дома. Последние 3 поединка «Лейпциг» побеждает с отрывом в пару голов. Удастся ли повторить результат?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.28.

Букмекеры дают на победу «Лейпцига» 1.81, тогда как вероятность победы «Фрайбурга» они оценивают коэффициентом 4.20, на ничью можно поставить за 3.85.

Искусственный интеллект предсказал победу «Лейпцига» со счетом 2:0.

Трансляция матча

