Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов прокомментировал информацию об интересе различных клубов РПЛ к главному тренеру калининградцев Андрее Талалаеве.

Андрей Талалаев globallookpress.com

«Уйдет ли Талалаев? Таких разговоров внутри даже не было. Это были слухи снаружи. Внутри таких разговоров даже нет и не было по ходу первой части сезона. Андрей Викторович — наш тренер, мы с ним идем вперед и верим в него. Никаких других разговоров нет», — цитирует Измайлова «Матч ТВ».

«Балтика» под руководством Талалаева выиграла Первую лигу в 2025-м году. Сейчас команда находится на 5-м месте в РПЛ, набрав 35 очков после 18-ти встреч.