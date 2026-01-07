«Наполи» примет «Верону» в матче 19-го тура итальянской Серии А. Игра состоится 7 января в 20:30 мск.
В этом туре будет решаться дальнейший вопрос лидерства в Серии А. Пока что первым идет миланский «Интер», однако «Наполи» всего в двух баллах от него. Таким образом, хозяева сегодня будут играть на победу, чтобы навязать «нерадзурри» борьбу за первую строчку.
Удастся ли «Вероне» нарушить эти планы? Команда проиграла в двух последних матчах турнира и опустилась на 18-е место. У нее только две победы в этом сезоне и лишь одна из них была на выезде.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.15.
- Букмекеры дают 1.34 на победу «Наполи» и 11.5 на победу «Вероны».
- Искусственный интеллект ожидает победы «Наполи» со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Наполи» — «Верона» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.