Лидер полузащиты московского ЦСКА Матвей Кисляк считает, что в предстоящим дерби со «Спартаком» априори не может быть фаворита.

Матвей Кисляк globallookpress.com

«Честно, не обращаю внимания на смену тренера в "Спартаке". До игры еще много времени, будем готовиться.

В подобном дерби фаворитов не бывает, без разницы, кто на каком месте, кого считают сильнее. Это дерби, чуть больше, чем просто игра. Но на другой результат, кроме победы, мы не рассчитываем», — сказал Кисляк «Матч ТВ».

В этом матче красно-белыми будет руководить Вадим Романов, который исполняет обязанности главного тренера после отставки Деяна Станковича. Игра пройдет 22 ноября в 16:45 (мск).

После первого круга ЦСКА с 33 очками занимает вторую строчку в таблице РПЛ, а «Спартак» (25) идет шестым.