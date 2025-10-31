Восстановление вратаря «Барселоны»﻿ Жоана Гарсии после операции на колене затянулось. По информации Mundo Deportivo, 24-летний испанец сможет вернуться на поле примерно к концу ноября, хотя изначально ожидалось, что он вернется уже в начале ноября.

Жоан Гарсия globallookpress.com

Гарсия перенес операцию на разрыв внутреннего мениска левого колена в конце сентября. По первоначальным прогнозам, период восстановления должен был составить от четырех до шести недель, однако из-за некоторых затруднений сроки восстановления увеличились.

В текущем сезоне Жоан сыграл за клуб семь матчей, пропустил пять голов и трижды держал ворота «на ноль».