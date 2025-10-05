Комментатор Геннадий Орлов сравнил нападающего «Зенита» Александра Соболева с форвардом «Акрона» Артемом Дзюбой.

Артем Дзюба globallookpress.com

«Сравнения Соболева с Дзюбой? Ну какие тут могут быть параллели? Дзюба гораздо техничнее, ногами лучше работает. Послужной список у Артема совсем другой. Был ведущим игроком сборной на домашнем чемпионате мира, да и вообще больше всех забил в нашем чемпионате. Разве это случайность? У Соболева все гораздо скромнее.

Против "Зенита" Дзюба провел весьма добротный матч. Открывается, отскакивает, играет в "стенку", приносит реальную помощь "Акрону". И Артем небезразличен, в отличие от некоторых футболистов "Зенита"... » — сказал Орлов «СЭ».