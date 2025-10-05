Комментатор Геннадий Орлов сравнил нападающего «Зенита» Александра Соболева с форвардом «Акрона» Артемом Дзюбой.

Артем Дзюба
Артем Дзюба globallookpress.com

«Сравнения Соболева с Дзюбой?  Ну какие тут могут быть параллели?  Дзюба гораздо техничнее, ногами лучше работает.  Послужной список у Артема совсем другой.  Был ведущим игроком сборной на домашнем чемпионате мира, да и вообще больше всех забил в нашем чемпионате.  Разве это случайность?  У Соболева все гораздо скромнее.

Против "Зенита" Дзюба провел весьма добротный матч.  Открывается, отскакивает, играет в "стенку", приносит реальную помощь "Акрону".  И Артем небезразличен, в отличие от некоторых футболистов "Зенита"...  » — сказал Орлов «СЭ».