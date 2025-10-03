Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль вновь испытывает дискомфорт в области паха, сообщает Mundo Deportivo. Из-за этого 18-летний футболист рискует пропустить матч 8-го тура Примеры против «Севильи», который состоится в воскресенье, 5 октября.

Ламин Ямаль globallookpress.com

Проблемы у игрока обострились после встречи Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:2).

Напомним, 13 сентября клуб сообщил о травме Ямаля, а 28 сентября — о его восстановлении и возвращении в общую группу.

В текущем сезоне Ямаль провел пять матчей за «Барселону» во всех турнирах, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.