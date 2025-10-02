Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик пообещал фанатам клуба, что команда будет бороться за победу в Лиге чемпионов.

«Мой самый особенный день в "Баварии" был, когда мы выиграли Лигу чемпионов. Это оказалось впечатляюще. В "Барселоне" все тоже этого хотят. Мы станем бороться за это, что бы ни произошло. Будет нелегко, но я обещаю, что мы будем бороться за победу в Лиге чемпионов», — цитирует слова Флика Sport.es.

В прошлом сезоне «блауграна» дошла до полуфинала турнира, где уступила миланскому «Интеру».