Черчесов: У нас мало времени, надо включаться на максимум

Главный тренерподелился планами после своего назначения в грозненский клуб.

«Знаю многих ребят, будем тесно работать с ними на тренировках. У нас мало времени, надо включаться на максимум. Первый наш барьер — Зенит. Задача у нас сейчас подготовиться к матчу с многократным чемпионом страны», — приводит слова Черчесова официальный сайт «Ахмата».

«Ахмат» объявил о назначении Черчесова 6 августа. Контракт подписан на три года. Специалист уже работал в клубе с 2011 по 2013 год, когда команда под его руководством достигла лучшего результата в истории — восьмого места в РПЛ.

Ранее, 5 августа, клуб сообщил об уходе Александра Сторожука. Под его руководством «Ахмат» проиграл все четыре матча в текущем сезоне и набрал 0 очков после трех туров РПЛ.