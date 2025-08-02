«КАМАЗ» одолел «Челябинск» в матче Первой лиги

В матче третьего тура Первой лигипобедилсо счетом 2:1.

На голы Давида Хубаева и Руслана Апекова гости ответили точным ударом Данилы Емельянова.

Футбол. Россия. Первая лига КамАЗ — Челябинск 2:1 Голы: 1:0 Давид Хубаев (38'), 1:1 Данила Емельянов (44'), 2:1 Руслан Апеков (пенальти) (58') КамАЗ: Арсен Адамов, Георгий Юдинцев, Руслан Аюкин, Даниэль Мишкич, Давид Хубаев, Мухаммад Султонов, Роман Защепкин, Руслан Апеков, Давид Караев (Ренат Голыбин, 74'), Kalistratov T. (Burko M., 59'), Motorin D. N. Челябинск: Ян Гудков, Александр Жиров, Gapechkin A. (Тимур Жамалетдинов, 62'), Алан Чочиев, Данила Емельянов (Palkin V., 46'), Денис Самойлов (Komissarov T., 82'), Константин Кертанов (Александр Носов, 65'), Владислав Левин, Рамазан Гаджимурадов, Tuseev I., Urvantsev M. (Eza W., 46') Предупреждения: Роман Защепкин (45'), Kalistratov T. (45+3'), Burko M. (68')

Календарь и таблица ФНЛ

У «КАМАЗа» стало семь очков и второе место, «Челябинск» (6) — четвертый.

В следующем туре «КАМАЗ» 11 августа в родных стенах примет «Факел», а «Челябинск» 9 августа в родных стенах сыграет с «Волгой».