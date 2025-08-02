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    «КАМАЗ» одолел «Челябинск» в матче Первой лиги

    «КАМАЗ» — «Челябинск»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче третьего тура Первой лиги «КАМАЗ» победил «Челябинск» со счетом 2:1.

    Ильдар Ахметзянов (главный тренер «КАМАЗа»)
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    Ильдар Ахметзянов (главный тренер «КАМАЗа»)

    На голы Давида Хубаева и Руслана Апекова гости ответили точным ударом Данилы Емельянова.

    Футбол. Россия. Первая лига
    КамАЗ — Челябинск 2:1
    Голы: 1:0 Давид Хубаев (38'), 1:1 Данила Емельянов (44'), 2:1 Руслан Апеков (пенальти) (58') КамАЗ: Арсен Адамов, Георгий Юдинцев, Руслан Аюкин, Даниэль Мишкич, Давид Хубаев, Мухаммад Султонов, Роман Защепкин, Руслан Апеков, Давид Караев (Ренат Голыбин, 74'), Kalistratov T. (Burko M., 59'), Motorin D. N. Челябинск: Ян Гудков, Александр Жиров, Gapechkin A. (Тимур Жамалетдинов, 62'), Алан Чочиев, Данила Емельянов (Palkin V., 46'), Денис Самойлов (Komissarov T., 82'), Константин Кертанов (Александр Носов, 65'), Владислав Левин, Рамазан Гаджимурадов, Tuseev I., Urvantsev M. (Eza W., 46') Предупреждения: Роман Защепкин (45'), Kalistratov T. (45+3'), Burko M. (68')

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    У «КАМАЗа» стало семь очков и второе место, «Челябинск» (6) — четвертый.

    В следующем туре «КАМАЗ» 11 августа в родных стенах примет «Факел», а «Челябинск» 9 августа в родных стенах сыграет с «Волгой».

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