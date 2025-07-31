Даса готов покинуть московское «Динамо»

Экс-защитник московскогоможет сменить команду. Футболист намерен остаться в России. В качестве альтернативы игрок сборной Израиля рассматривает переход в клуб МЛС.

«Эли Даса рассматривает несколько вариантов продолжения карьеры — в том числе из РПЛ и МЛС. Сам футболист хотел бы остаться в России, где чувствует себя комфортно и хорошо адаптирован. Его агенты сейчас активно ищут клуб в РПЛ с дефицитом на позиции правого защитника.

Приоритет — команда, где он сможет получить стабильную игровую практику и роль лидера. Вариант с MLS остается в числе альтернатив, но Россия — в приоритете», — сообщил Sport24 источник, знакомый с ситуацией.

32-летний Даса играет за московское «Динамо» с 2022 года.