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    Булыкин — об игре «Краснодара»: Всегда сложнее начинать после чемпионства

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    Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался об игре «Краснодара» в начале сезона.

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    Эдуард Сперцян — капитан «Краснодара»

    «Всегда сложнее начинать после чемпионства. Ты думаешь, что все умеешь и знаешь, а на тебя настраиваются как на чемпиона. Поэтому, конечно, это сложнее, нужно прикладывать еще больше усилий. "Краснодар" пока этого не делает, и когда первые игры не складываются, надо еще больше напрячься, чтобы все пошло. От "Краснодара" пока этого не видно», — приводит слова Булыкина «Матч ТВ».

    «Краснодар» потерпел три поражения в четырех матчах нового сезона. Единственная победа «быками» была добыта в 1-м туре РПЛ над «Пари НН» (3:0).

    Календарь и таблица РПЛ

    Команда Мурада Мусаева проиграла в Суперкубке России ЦСКА (0:1), во 2-м туре РПЛ «Локомотиву» (1:2) и в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Крыльям Советов» (1:2).

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