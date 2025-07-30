Булыкин — об игре «Краснодара»: Всегда сложнее начинать после чемпионства

Бывший игрок сборной Россиивысказался об игре «Краснодара» в начале сезона.

«Всегда сложнее начинать после чемпионства. Ты думаешь, что все умеешь и знаешь, а на тебя настраиваются как на чемпиона. Поэтому, конечно, это сложнее, нужно прикладывать еще больше усилий. "Краснодар" пока этого не делает, и когда первые игры не складываются, надо еще больше напрячься, чтобы все пошло. От "Краснодара" пока этого не видно», — приводит слова Булыкина «Матч ТВ».

«Краснодар» потерпел три поражения в четырех матчах нового сезона. Единственная победа «быками» была добыта в 1-м туре РПЛ над «Пари НН» (3:0).

Календарь и таблица РПЛ

Команда Мурада Мусаева проиграла в Суперкубке России ЦСКА (0:1), во 2-м туре РПЛ «Локомотиву» (1:2) и в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Крыльям Советов» (1:2).