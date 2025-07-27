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    «Спартак» из Костромы обыграл «Родину» в матче Первой лиги

    «Родина» — «Спартак» Кострома: счет матча 1:3, обзор голов

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    «Спартак» из Костромы одержал победу над «Родиной» (3:1) в матче 2-го тура российской Первой лиги.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Единственный гол у московской команды забил Пап Гейе на 37-й минуте.

    В составе гостей голы записали на свой счет Марат Тлехугов на 48-й минуте, Анатолий Немченко на 63-й минуте и Денис Жилмостных на 84-й минуте.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Родина — Спартак Кс 1:3
    Голы: 0:1 Андрей Мостовой (пенальти) (11'), 1:1 Tlekhugov M. (48'), 1:2 Nemchenko A. (62'), 1:3 Zhilmostnykh D. (85') Родина: Евгений Ставер, Егор Тесленко, Игор Вуячич, Алексей Грицаенко, Илья Рожков, Угочукву Иву, Дмитрий Кабутов, Богдан Йочич, Велдин Ходжа, Дардан Шабанхаджай, Мирлинд Даку Спартак Кс: Евгений Латышонок, Ванья Дркушич, Нино, Дуглас Сантос, Густаво Мантуан, Вильмар Барриос, Жерсон, Андрей Мостовой, Педро Родригес, Максим Глушенков, Матео Кассьерра Предупреждение: Gueye P. (59')

    После этого матча «Спартак» из Костромы 6-е место в таблице Первой лиги с 3 очками в активе. «Родина» — на 5-й позиции (4).

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