«Спартак» из Костромы обыграл «Родину» в матче Первой лиги

из Костромы одержал победу над(3:1) в матче 2-го тура российской Первой лиги.

Единственный гол у московской команды забил Пап Гейе на 37-й минуте.

В составе гостей голы записали на свой счет Марат Тлехугов на 48-й минуте, Анатолий Немченко на 63-й минуте и Денис Жилмостных на 84-й минуте.

Футбол. Россия. Первая лига Родина — Спартак Кс 1:3 Голы: 0:1 Андрей Мостовой (пенальти) (11'), 1:1 Tlekhugov M. (48'), 1:2 Nemchenko A. (62'), 1:3 Zhilmostnykh D. (85') Родина: Евгений Ставер, Егор Тесленко, Игор Вуячич, Алексей Грицаенко, Илья Рожков, Угочукву Иву, Дмитрий Кабутов, Богдан Йочич, Велдин Ходжа, Дардан Шабанхаджай, Мирлинд Даку Спартак Кс: Евгений Латышонок, Ванья Дркушич, Нино, Дуглас Сантос, Густаво Мантуан, Вильмар Барриос, Жерсон, Андрей Мостовой, Педро Родригес, Максим Глушенков, Матео Кассьерра Предупреждение: Gueye P. (59')

После этого матча «Спартак» из Костромы 6-е место в таблице Первой лиги с 3 очками в активе. «Родина» — на 5-й позиции (4).