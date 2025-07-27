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    Агент Самошникова высказался о будущем защитника в «Локомотиве»

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    Агент Алексей Бабырь, представляющий интересы защитника «Локомотива» Ильи Самошникова, отреагировал на информацию о возможном переходе футболиста в «Спартак».

    Илья Самошников
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    Илья Самошников

    «Какие продвижения должны быть? Илья — игрок "Локомотива". Вчера он вышел, наконец, вернулся на поле. После большой паузы достаточно неплохо выглядел. Сейчас задача быстрее набрать кондиции и свою лучшую форму. А Рамиреса берут, наверное, для укрепления состава. Соотвественно, это нормально, когда новые люди приходят в команду», — цитирует Бабыря «Спорт-Экспресс».

    За «Локомотив» Самошников выступает с лета 2023 года, перейдя из казанского «Рубина». В прошлом сезоне защитник сыграл за команду 33 матча, забил 4 мяча и сделал 2 голевые передачи. Контракт игрока с железнодорожниками до 2027 года.

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