Агент Самошникова высказался о будущем защитника в «Локомотиве»

Агент, представляющий интересы защитника, отреагировал на информацию о возможном переходе футболиста в

«Какие продвижения должны быть? Илья — игрок "Локомотива". Вчера он вышел, наконец, вернулся на поле. После большой паузы достаточно неплохо выглядел. Сейчас задача быстрее набрать кондиции и свою лучшую форму. А Рамиреса берут, наверное, для укрепления состава. Соотвественно, это нормально, когда новые люди приходят в команду», — цитирует Бабыря «Спорт-Экспресс».

За «Локомотив» Самошников выступает с лета 2023 года, перейдя из казанского «Рубина». В прошлом сезоне защитник сыграл за команду 33 матча, забил 4 мяча и сделал 2 голевые передачи. Контракт игрока с железнодорожниками до 2027 года.