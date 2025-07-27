Дзюба — о «Спартаке»: Сами себя прибили

Нападающийпрокомментировал крупное поражение московскогоотво втором туре Российской Премьер-Лиги.

«Спартак, конечно, своими удалениями сам себя прибил. Кубок — это то поле, где шанс дают игрокам, которые меньше играют и могут проявить себя. Будут появляться новые имена и нам тоже интересно, как ребята себя проявят», — приводит слова Дзюбы «Чемпионат».

Во втором туре «Спартак» крупно проиграл «Балтике» со счетом 0:3. «Красно-белые» заканчивали матч вдевятером.

Уже 29 июля тольяттинский «Акрон» сыграет с «Балтикой» в матче Кубка России. Затем, 3 августа, в рамках следующего тура чемпионата команда Дзюбы встретится со «Спартаком».