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    Дзюба — о «Спартаке»: Сами себя прибили

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    Нападающий «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал крупное поражение московского «Спартака» от «Балтики» во втором туре Российской Премьер-Лиги.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Спартак, конечно, своими удалениями сам себя прибил. Кубок — это то поле, где шанс дают игрокам, которые меньше играют и могут проявить себя. Будут появляться новые имена и нам тоже интересно, как ребята себя проявят», — приводит слова Дзюбы «Чемпионат».

    Во втором туре «Спартак» крупно проиграл «Балтике» со счетом 0:3. «Красно-белые» заканчивали матч вдевятером.

    Уже 29 июля тольяттинский «Акрон» сыграет с «Балтикой» в матче Кубка России. Затем, 3 августа, в рамках следующего тура чемпионата команда Дзюбы встретится со «Спартаком».

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