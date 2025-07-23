Лангович: «Ростов» хочет быть в пятерке РПЛ

Крайний защитник «Ростова»сообщил, что в клубе рассчитывают финишировать в этом сезоне в РПЛ в первой пятерке.

«У меня нет личных целей на сезон. Для меня самое главное — цели команды. Мы хотим выигрывать каждый матч. У нас в команде такая политика, что мы идём от игры к игре и не загадываем, что будет дальше.

Я в "Ростове" уже пятый сезон, и так у нас было все эти годы. Естественно, мы хотим быть в пятёрке, всё для этого будем делать, работать, тренироваться, но всё покажут последние туры. Прошлый сезон и финал Кубка — тому пример. Мы просто делаем свою работу, а в конце уже будем подводить итоги», — сказал Лангович «Чемпионату».

По итогам прошлого сезона «Ростов» стал восьмым. В первом туре нового чемпионата команда уступила в гостях «Зениту» (1:2), выигрывая после первого тайма со счетом 1:0.