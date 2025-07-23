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    Лангович: «Ростов» хочет быть в пятерке РПЛ

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    Крайний защитник «Ростова» Андрей Лангович сообщил, что в клубе рассчитывают финишировать в этом сезоне в РПЛ в первой пятерке.

    Андрей Лангович
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    Андрей Лангович

    «У меня нет личных целей на сезон. Для меня самое главное — цели команды. Мы хотим выигрывать каждый матч. У нас в команде такая политика, что мы идём от игры к игре и не загадываем, что будет дальше.

    Я в "Ростове" уже пятый сезон, и так у нас было все эти годы. Естественно, мы хотим быть в пятёрке, всё для этого будем делать, работать, тренироваться, но всё покажут последние туры. Прошлый сезон и финал Кубка — тому пример. Мы просто делаем свою работу, а в конце уже будем подводить итоги», — сказал Лангович «Чемпионату».

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    • По итогам прошлого сезона «Ростов» стал восьмым. В первом туре нового чемпионата команда уступила в гостях «Зениту» (1:2), выигрывая после первого тайма со счетом 1:0.

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