Агент Головина: Новости про контакты с российскими командами — ерунда

Агент полузащитникаи сборной Россиивысказался об интересе российских клубов к хавбеку.

«Были ли предложения у Головина от российских клубов? Это полный бред. Какие-то смешные издания дают эту информацию. Никто ни с кем не контактировал. Если писать такие фейки, мы скоро перестанем все комментировать. Надо же себя уважать как издание, а они пишут такой бред.

Александр отдыхал и готовился к предсезонке. У него контракт с "Монако", и он счастлив в клубе. А новости про контакты с российскими командами — ерунда», — приводит слова Клюева Sport24.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года, став одним из ключевых игроков клуба. В сезоне-2024/25 чемпионата Франции 29-летний полузащитник провел 19 матчей, забил три мяча и отдал одну результативную передачу в Лиге чемпионов за девять сыгранных матчей.