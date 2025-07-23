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    Агент Головина: Новости про контакты с российскими командами — ерунда

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    Агент полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина Александр Клюев высказался об интересе российских клубов к хавбеку.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    «Были ли предложения у Головина от российских клубов? Это полный бред. Какие-то смешные издания дают эту информацию. Никто ни с кем не контактировал. Если писать такие фейки, мы скоро перестанем все комментировать. Надо же себя уважать как издание, а они пишут такой бред.

    Александр отдыхал и готовился к предсезонке. У него контракт с "Монако", и он счастлив в клубе. А новости про контакты с российскими командами — ерунда», — приводит слова Клюева Sport24.

    Головин выступает за «Монако» с 2018 года, став одним из ключевых игроков клуба. В сезоне-2024/25 чемпионата Франции 29-летний полузащитник провел 19 матчей, забил три мяча и отдал одну результативную передачу в Лиге чемпионов за девять сыгранных матчей.

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