Источник: Головин не собирается покидать «Монако» этим летом

Российский полузащитникне собирается покидатьэтим летом, несмотря на интерес со стороны российских клубов, сообщает L'Equipe со ссылкой на источник, близкий к игроку.

«Он останется и счастлив в "Монако", это один из лидеров команды. Мы сказали всем российским клубам, которые звонили нам, что этим летом шансов на переход нет», — приводит издание слова представителя окружения футболиста.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года, став одним из ключевых игроков клуба. В сезоне-2024/25 чемпионата Франции 29-летний полузащитник провел 19 матчей, забил три мяча и отдал одну результативную передачу в Лиге чемпионов за девять сыгранных матчей.

«Монако» по итогам сезона стал бронзовым призёром Лиги 1. Контракт россиянина рассчитан до лета 2029 года, а его рыночная стоимость оценивается в около 20 миллионов евро.