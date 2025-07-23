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    Источник: Головин не собирается покидать «Монако» этим летом

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    Российский полузащитник Александр Головин не собирается покидать «Монако» этим летом, несмотря на интерес со стороны российских клубов, сообщает L'Equipe со ссылкой на источник, близкий к игроку.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    «Он останется и счастлив в "Монако", это один из лидеров команды. Мы сказали всем российским клубам, которые звонили нам, что этим летом шансов на переход нет», — приводит издание слова представителя окружения футболиста.

    Головин выступает за «Монако» с 2018 года, став одним из ключевых игроков клуба. В сезоне-2024/25 чемпионата Франции 29-летний полузащитник провел 19 матчей, забил три мяча и отдал одну результативную передачу в Лиге чемпионов за девять сыгранных матчей.

    «Монако» по итогам сезона стал бронзовым призёром Лиги 1. Контракт россиянина рассчитан до лета 2029 года, а его рыночная стоимость оценивается в около 20 миллионов евро.

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