Агент Писарского: Владимир тренируется с клубом Медиалиги

Агент экс-форварда «Крыльев Советов»Алексей Бабырь рассказал, что сейчас игрок поддерживает форму в составевыступающего в Медиалиге.

«Владимир действительно тренируется со "СКА-Ростов", чтобы поддерживать форму. Он — профессиональный футболист и не может не тренироваться целый год. О выступлении в Медиалиге пока речи не идет. Владимир живет в Москве, поэтому мы договорились с клубом о тренировках», — сказал Бабырь «СЭ».

В июле 2025 года 29-летний Писарский был отстранен от футбольной деятельности на 4 года (3 — условно) за косвенное участие в процессе ставок.

Так как Медиалига не является официальным соревнованием под эгидой РФС, то игрок имеет право там принимать участие.