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    Гудиев: Каждый хочет играть, и я в том числе

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    Вратарь «Акрона» Виталий Гудиев высказался о конкуренции в команде.

    Виталий Гудиев
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    Виталий Гудиев

    «Все конкурируют, никому место в составе не гарантировано. У нас хорошее общение внутри вратарской бригады, ребята меня хорошо приняли. Каждый хочет играть, и я в том числе. Все бьемся за звание "первого номера". Я для самого себя хочу, во-первых, принести пользу команде, и, во-вторых, получить удовольствие от своего игрового времени.

    С "Крыльями" вот я действительно получил удовольствие: была убойная атмосфера, настоящее самарское дерби, немало болельщиков», — цитирует Гудиева «ВсеПроСпорт».

    Напомним, что «Акрон» стартовал в новом сезоне РПЛ с ничьей с «Крыльями Советов» (1:1).

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