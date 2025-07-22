Гудиев: Каждый хочет играть, и я в том числе

Вратарьвысказался о конкуренции в команде.

«Все конкурируют, никому место в составе не гарантировано. У нас хорошее общение внутри вратарской бригады, ребята меня хорошо приняли. Каждый хочет играть, и я в том числе. Все бьемся за звание "первого номера". Я для самого себя хочу, во-первых, принести пользу команде, и, во-вторых, получить удовольствие от своего игрового времени.

С "Крыльями" вот я действительно получил удовольствие: была убойная атмосфера, настоящее самарское дерби, немало болельщиков», — цитирует Гудиева «ВсеПроСпорт».

Напомним, что «Акрон» стартовал в новом сезоне РПЛ с ничьей с «Крыльями Советов» (1:1).