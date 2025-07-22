Аббосбек Файзуллаев отправился в Турцию перед переходом в «Истанбул Башакшехир»

Полузащитник московскогоотправился в Турцию для прохождения медицинского обследования перед переходом в клуб. Об этом сообщил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

«Аббос улетел на прохождение медобследования для осуществления перехода. Медобследование стартует завтра, пока клубы занимаются оформлением сделки», — приводит слова Брейдо «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что «Истанбул Башакшехир» и ЦСКА достигли договорённости о трансфере 21-летнего футболиста за 7 миллионов евро. Файзуллаев перешел в московский клуб летом 2023 года из узбекистанского «Пахтакора» за 500 тысяч евро.

В минувшем сезоне хавбек провел 27 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 2 гола и отдал 4 результативных передачи, а также помог ЦСКА выиграть Кубок России.