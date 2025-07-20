Мусаев — о «Пари НН»: Не скажу, что они сломались

Главный тренерподелился мнением о матче против(3:0).

«Первый тайм получился не самым убедительным, но команда повела в счете. Сломал ли психологически соперника второй гол? Нет, они вроде бы бились до конца и создавали моменты даже при счете 0:3. Стас Агкацев выручал, они шли вперед. Не скажу, что они сломались.

Что могу сказать о команде Алексея Шпилевского? Хорошие идеи, гибридные схемы. Так мало кто играет и можно сказать, что в атаке они иногда располагаются 3–1, 5–1. Насыщают середину, активно пытаются через неё играть, активно задействуют вратаря — идея отличная, желаю, чтобы она хорошо реализовывалась и дальше», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

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В следующем матче «Краснодар» сыграет против «Локомотива» 26-го июля, а «Пари НН» встретится с «Крыльями Советов» 25-го числа.