Слишкович: Некоторым футболистам «Оренбурга» не хватает опыта игры в РПЛ

Наставниквысказался о старте команды в новом сезоне.

Оренбургский клуб вылетел из РПЛ по итогам сезона‑2024/25, но был возвращен в элитный дивизион после исключения «Торпедо».

«Когда ребенка бросают в бассейн, он машет руками и постепенно учится плавать. Так и мы. Мы махали руками и выплыли.

Мои футболисты — это опытные игроки. Только некоторым из них не хватает опыта игры в РПЛ, но это не значит, что они не готовы играть в высшей лиге. Я не обещаю ничего, кроме того, что город сможет гордиться своей командой», — сказал Слишкович «Матч ТВ».