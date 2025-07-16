Быстров: «Оренбург» — это первый претендент на вылет из РПЛ

Бывший футболист сборной Россиивыразил мнение, что— это первый претендент на вылет из РПЛ по итогам сезона-2025/26.

«Состав у "Оренбурга" не для РПЛ. Это первый претендент на вылет. Для Первой лиги — это идеальный состав, который должен бороться за повышение в классе. У них не осталось лидеров, а из тех кто остался никто на искусственном поле в порядке не будет. Все другие команды намного сильнее укомплектованы», — сказал Быстров в новом выпуске программы «О, футбол! ».

«Оренбург» вернули в элитный дивизион решением РФС, который отстранил от участия в турнире московское «Торпедо».