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    Быстров: «Оренбург» — это первый претендент на вылет из РПЛ

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    Бывший футболист сборной России Владимир Быстров выразил мнение, что «Оренбург» — это первый претендент на вылет из РПЛ по итогам сезона-2025/26.

    Владимир Быстров
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    Владимир Быстров

    «Состав у "Оренбурга" не для РПЛ. Это первый претендент на вылет. Для Первой лиги — это идеальный состав, который должен бороться за повышение в классе. У них не осталось лидеров, а из тех кто остался никто на искусственном поле в порядке не будет. Все другие команды намного сильнее укомплектованы», — сказал Быстров в новом выпуске программы «О, футбол! ».

    «Оренбург» вернули в элитный дивизион решением РФС, который отстранил от участия в турнире московское «Торпедо».

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