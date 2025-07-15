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    Нико Уильямс: Мой старший брат всегда был примером для меня

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    Лидер «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямс рассказал, что для него всегда был примером во всем его старший брат Иньяки Уильямс.

    Нико Уильямс (справа), а Иньяки (слева)
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    Нико Уильямс (справа), а Иньяки (слева)

    «Мы оба всегда мечтали об этом моменте. Мой брат — пример для подражания для всех, и особенно — для меня. Я думаю, он лучший человек для капитанской повязки; с нетерпением жду, что он ещё долго будет носить капитанскую повязку», — цитирует Уильямса-младшего официальный сайт «Атлетика» из Бильбао.

    31-летний Иньяки дебютировал в основном составе «Атлетика» в 2014 году, всего сыграл за команду 360 матчей и забил 80 мячей. Ему принадлежит рекорд Примеры по числу матчей подряд, он с 2016 по 2023 год провел 251 игру. Он игрок сборной Ганы.

    23-летний Нико стал чемпионом Евро-2024 в составе сборной Испании, недавно подписал новый контракт с «Атлетиком».

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