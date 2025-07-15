Нико Уильямс: Мой старший брат всегда был примером для меня

Лидер «Атлетика» из Бильбаорассказал, что для него всегда был примером во всем его старший брат

«Мы оба всегда мечтали об этом моменте. Мой брат — пример для подражания для всех, и особенно — для меня. Я думаю, он лучший человек для капитанской повязки; с нетерпением жду, что он ещё долго будет носить капитанскую повязку», — цитирует Уильямса-младшего официальный сайт «Атлетика» из Бильбао.

31-летний Иньяки дебютировал в основном составе «Атлетика» в 2014 году, всего сыграл за команду 360 матчей и забил 80 мячей. Ему принадлежит рекорд Примеры по числу матчей подряд, он с 2016 по 2023 год провел 251 игру. Он игрок сборной Ганы.

23-летний Нико стал чемпионом Евро-2024 в составе сборной Испании, недавно подписал новый контракт с «Атлетиком».