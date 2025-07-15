Кабутов — о перспективах «Рубина» в РПЛ: Вполне возможно зайти в пятерку

Полузащитникподелился ожиданиями от игры своей команды в следующем сезоне российской Премьер-лиги.

«Как оценю прошлый сезон? Положительно. Я в "Рубине" третий год. В первый сезон мы вышли в РПЛ с первого места в Первой лиге. На следующий год было восьмое место. И сейчас еще один шаг вперед. По месту, по набранным очкам прогрессируем, так что это положительный результат.

За что тогда реально бороться в следующем сезоне? За медали будет сложно, но вполне возможно зайти в пятерку. Будет многое зависеть от усиления состава. Амбиции есть и должны быть у каждого футболиста. Нельзя просто довольствоваться седьмым‑восьмым местом. Задача — сделать еще один шаг вперед», — сказал Кабутов «Матч ТВ».

Напомним, что в 1-м туре нового сезона РПЛ «Рубин» сыграет против «Ахмата» 20-го июля.