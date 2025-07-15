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    Кабутов — о перспективах «Рубина» в РПЛ: Вполне возможно зайти в пятерку

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    Полузащитник «Рубина» Дмитрий Кабутов поделился ожиданиями от игры своей команды в следующем сезоне российской Премьер-лиги.

    Дмитрий Кабутов — полузащитник «Рубина»
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    Дмитрий Кабутов — полузащитник «Рубина»

    «Как оценю прошлый сезон? Положительно. Я в "Рубине" третий год. В первый сезон мы вышли в РПЛ с первого места в Первой лиге. На следующий год было восьмое место. И сейчас еще один шаг вперед. По месту, по набранным очкам прогрессируем, так что это положительный результат.

    За что тогда реально бороться в следующем сезоне? За медали будет сложно, но вполне возможно зайти в пятерку. Будет многое зависеть от усиления состава. Амбиции есть и должны быть у каждого футболиста. Нельзя просто довольствоваться седьмым‑восьмым местом. Задача — сделать еще один шаг вперед», — сказал Кабутов «Матч ТВ».

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