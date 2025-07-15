«Милан» интересуется Эмболо

Швейцарский форвард «Монако»заинтересовал, сообщает Sky Sport Italia.

Контракт 28-летнего игрока с монегасками истекает через год, поэтому руководство клуба не будет чинить ему препятствий в случае хорошего предложения. Сам Эмболо также мечтает попробовать свои силы в итальянской Серии А.

За «Монако» Эмболо выступает с 2022 года, всего сыграл за команду 89 матчей, забил 22 мяча и сделал 17 голевых передач. Сейчас на рынке его оценивают в € 12 млн. До «Монако» швейцарец играл за «Базель», «Шальке» и менхенгладбахскую «Боруссию».