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    «Милан» интересуется Эмболо

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    Швейцарский форвард «Монако» Бриль Эмболо заинтересовал «Милан», сообщает Sky Sport Italia.

    Бриль Эмболо
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    Бриль Эмболо

    Контракт 28-летнего игрока с монегасками истекает через год, поэтому руководство клуба не будет чинить ему препятствий в случае хорошего предложения. Сам Эмболо также мечтает попробовать свои силы в итальянской Серии А.

    За «Монако» Эмболо выступает с 2022 года, всего сыграл за команду 89 матчей, забил 22 мяча и сделал 17 голевых передач. Сейчас на рынке его оценивают в € 12 млн. До «Монако» швейцарец играл за «Базель», «Шальке» и менхенгладбахскую «Боруссию».

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