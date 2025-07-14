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    Беннасер и Адли могут продолжить карьеру в Саудовской Аравии

    Футбол Футбол Италии Милан Саудовская Про-Лига Аль-Хиляль Аль-Ахли Джидда Трансферы
    Полузащитники «Милана» Исмаэль Беннасер и Ясин Адли заинтересовали клубы из Саудовской Аравии, сообщает портал Джанлуки Ди Марцио.

    Исмаэль Беннасер
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    Исмаэль Беннасер

    По данным источника, 26-летнего Беннасера рассматривает в качестве усиления «Аль-Хиляль», а 24-летний Адли находится в сфере интересов «Аль-Ахли».

    Прошлый сезон оба хавбека провели в аренде: Беннасер защищал цвета «Марселя» (12 матчей, 2 ассиста в Лиге 1), а Адли выступал за «Фиорентину», где провёл 35 игр и забил 5 голов.

    Ранее инсайдер Николо Скира сообщил, что новый главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри уже определился с игроками, на которых не рассчитывает — в их числе оказались Беннасер и Адли.

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