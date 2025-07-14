Беннасер и Адли могут продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Полузащитникии Ясин Адли заинтересовали клубы из Саудовской Аравии, сообщает портал Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, 26-летнего Беннасера рассматривает в качестве усиления «Аль-Хиляль», а 24-летний Адли находится в сфере интересов «Аль-Ахли».

Прошлый сезон оба хавбека провели в аренде: Беннасер защищал цвета «Марселя» (12 матчей, 2 ассиста в Лиге 1), а Адли выступал за «Фиорентину», где провёл 35 игр и забил 5 голов.

Ранее инсайдер Николо Скира сообщил, что новый главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри уже определился с игроками, на которых не рассчитывает — в их числе оказались Беннасер и Адли.