ЦСКА нужен футболист «Лиона» Адриелсон

Московскийпроявляет интерес к защитникуи уже направил французскому клубу официальный запрос, сообщает журналист Фелипе Силва в соцсети X. Однако вероятность сделки остаётся низкой.

27-летний бразильский игрок, по информации источника, не входит в планы «Лиона» на следующий сезон, и ЦСКА рассматривает его как потенциальное усиление.

Тем не менее переговоры осложнены политико-экономическими обстоятельствами — владелец французского клуба Джон Текстор является гражданином США, а армейцы находятся под санкциями, что практически исключает любые коммерческие отношения между сторонами.

Стороны ищут пути урегулирования ситуации, однако переговоры практически зашли в тупик.

Адриелсон стал игроком «Лиона» в январе 2024 года.