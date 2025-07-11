Гришин: Алвес — это техничный и креативный футболист, который добавит креатива в атаку ЦСКА

Бывший игрокпрокомментировал переходв армейский клуб.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Матеус Алвес Фото: arqtricolor.com

«О Матеусе Алвесе знаю, что это техничный и креативный футболист, который добавит креатива в атаку ЦСКА. Это я прочитал в прессе, но не видел его игру на футбольном поле. Если клуб подписал Алвеса, значит, ему дадут сыграть 10-15 минут в Суперкубке России. Вряд ли он выйдет в старте, потому что ему ещё надо влиться в коллектив и найти взаимопонимание с партнёрами», — приводит слова Гришина «Чемпионат».

Стороны подписали контракт на пять лет. 20-летний бразилец сможет провести свой первую игру за ЦСКА в матче за Суперкубок России 12 июля на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.