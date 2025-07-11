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    Гришин: Алвес — это техничный и креативный футболист, который добавит креатива в атаку ЦСКА

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    Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин прокомментировал переход Матеуса Алвеса в армейский клуб.

    Матеус Алвес
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    Матеус Алвес

    «О Матеусе Алвесе знаю, что это техничный и креативный футболист, который добавит креатива в атаку ЦСКА. Это я прочитал в прессе, но не видел его игру на футбольном поле. Если клуб подписал Алвеса, значит, ему дадут сыграть 10-15 минут в Суперкубке России. Вряд ли он выйдет в старте, потому что ему ещё надо влиться в коллектив и найти взаимопонимание с партнёрами», — приводит слова Гришина «Чемпионат».

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