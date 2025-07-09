Ла Лига отказала «Реалу» в переносе матча с «Осасуной»

Мадридскийобратился в Ла Лигу с просьбой перенести матч 1-го тура чемпионата Испании противс 19 августа на 29 октября из-за участия команды в клубном чемпионате мира.

Однако, по данным Cadena Ser, руководство Ла Лиги не усмотрело оснований для изменения даты встречи. В то же время Ла Лига уточнила, что если Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) примет решение удовлетворить просьбу «Реала», то новую дату матча будет назначать именно Ла Лига.

9 июля команда под руководством Хаби Алонсо проведет полуфинальный матч клубного чемпионата мира против «Пари Сен-Жермен». Игра начнется в 22:00 по московскому времени. С прогнозом можно ознакомиться по ссылке.