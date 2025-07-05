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    Источник: Нони Мадуэке открыт для перехода в «Арсенал»

    Футбол Футбол Англии Челси Арсенал Трансферы
    Нони Мадуэке открыт для перехода в «Арсенал» и уже практически согласовал условия личного контракта с лондонским клубом.

    Нони Мадуэке
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    Нони Мадуэке

    Как сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг, 23-летний вингер разочарован отсутствием стабильного игрового времени в «Челси» и рассматривает «Арсенал» как приоритетное направление для продолжения карьеры.

    В то же время между «Челси» и «Арсеналом» пока нет договорённости по трансферу — официальные переговоры между клубами не стартовали или находятся на ранней стадии. «Челси» не стремится активно продавать Мадуэке, однако может рассмотреть предложение в районе 50 миллионов фунтов стерлингов.

    В минувшем сезоне Мадуэке провёл за «Челси» 44 матча, забил 11 голов и сделал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 2030 года.

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