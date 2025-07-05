Источник: Нони Мадуэке открыт для перехода в «Арсенал»

открыт для перехода ви уже практически согласовал условия личного контракта с лондонским клубом.

Как сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг, 23-летний вингер разочарован отсутствием стабильного игрового времени в «Челси» и рассматривает «Арсенал» как приоритетное направление для продолжения карьеры.

В то же время между «Челси» и «Арсеналом» пока нет договорённости по трансферу — официальные переговоры между клубами не стартовали или находятся на ранней стадии. «Челси» не стремится активно продавать Мадуэке, однако может рассмотреть предложение в районе 50 миллионов фунтов стерлингов.

В минувшем сезоне Мадуэке провёл за «Челси» 44 матча, забил 11 голов и сделал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 2030 года.