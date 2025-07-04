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    Шелия: Прошлый сезон стал для меня самым сложным в карьере

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    Голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия отметил, что минувший сезон стал для него самым трудным за период выступления в грозненском клубе.

    Гиорги Шелия
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    Гиорги Шелия

    «Прошедший сезон стал для меня самым сложным в карьере. Это видно и по результату: не смогли избежать стыков. Хорошо, что получилось решить задачу. Это был самый сложный сезон за пять лет, конечно.

    Много всего менялось по ходу сезона: сменился тренер, пришел новый. При Магомеде Мусаевиче Адиеве играли в пять защитников, при Сергее Абуезидовиче Ташуеве стали в четыре. Поиск баланса затянулся, в середине осени мы уже понимали, что сезон будет сложным. Тяжело выделить одну причину, это комплекс, много было проблем по ходу сезона. Надеюсь, прошедший сезон станет для каждого опытом: это касается всех, кто находится в клубе. Это повлияет на нас в лучшую сторону.

    Зимой мы понимали, что перед нами сложная задача, и объединились вокруг ее решения. Это было нужно команде, весну мы начали очень хорошо. Где‑то недобрали очки, но наша весна и наша осень — большая разница», — сказал Шелия в интервью «Матч ТВ».

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    В прошлом сезоне «Ахмат» занял 14‑е место в таблице РПЛ и сохранил прописку в элитном дивизионе по итогам стыковых матчей с «Уралом» (1:2, 2:0).

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