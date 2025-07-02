Тюкавин: Отказался от перехода в «Зенит» из-за болельщиков

Константин Тюкавин Фото: globallookpress.com
«Всерьез рассматривал вариант перейти в "Зенит". Долго обсуждали. Я отказался больше из-за болельщиков, не простили бы. С этим давлением я бы точно не справился. Когда ты выходишь, а все трибуны на тебя орут, освистывают», — сказал Тюкавин в подкасте Федора Смолова Smol Talk.
В минувшем сезоне 23-летний нападающий принял участие в 22 матчах, отметившись восемью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.
Контракт Тюкавина с «Динамо» действует до конца июня 2030 года.