Романцев: Не зря на Заболотного в свое время обращали внимание «Зенит» с ЦСКА

Экс-наставник «Спартака» и сборной Россииотреагировал на то, чтоперешел в московский клуб.

«Если инициатива его появления в команде шла от Станковича, то считаю такой ход интересным. Возможно, у него особое чутье на горячих, как он сам, игроков. Заболотный из таких бойцов — мощный, маневренный, жадный до борьбы.

Не зря же на Заболотного в свое время обращали внимание "Зенит" с ЦСКА. А сейчас кроме "Спартака" им интересовался еще и "Краснодар". Так что он совсем не похож на "сбитого летчика", как едко отозвался о нем кто-то из диванных аналитиков.

Мой товарищ по "Спартаку" Валерий Гладилин назвал Заболотного одним из лучших российских форвардов! И если Станкович протягивает руку Антону, то он знает, какой подход в работе с ним нужен. Так что наберемся терпения и посмотрим, что из этого получится», — цитирует Романцева «СЭ».

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В прошлом сезоне «Спартак» занял 4-е место в РПЛ.