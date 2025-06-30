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    Генрих Мхитарян («Интер»)«Интер» — «Флуминенсе». Онлайн, прямая трансляция
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    Агент: Даже намеков нет, что Захарян может уйти из «Реал Сосьедада»

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    Геннадий Голубин, представитель российского полузащитника испанского «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, ответил на вопрос о будущем россиянина.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    «Арсен сейчас находится в Москве, но скоро улетает обратно в Испанию — "Реал Сосьедад" собирается 7 июля. В России Захарян просто отдыхает, проводит отпуск.

    Возвращение Арсена в РПЛ? Это невозможно. Он никуда не собирается. Откуда вообще возникают теории, что "Реал Сосьедад" хочет куда-то отдать Захаряна? Сам Арсен тоже хочет играть в Ла Лиге. Даже намеков нет, что Захарян может уйти. Арсен восстановился, команда омоложается, плюс новый тренер и спортивный директор — у команды есть цели и задачи», — цитирует Голубина Sport24.

    В прошлом сезоне 22-летний Захарян провел четыре матча, забил один мяч и сделал один ассист.

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