Агент: Даже намеков нет, что Захарян может уйти из «Реал Сосьедада»

, представитель российского полузащитника испанского, ответил на вопрос о будущем россиянина.

«Арсен сейчас находится в Москве, но скоро улетает обратно в Испанию — "Реал Сосьедад" собирается 7 июля. В России Захарян просто отдыхает, проводит отпуск.

Возвращение Арсена в РПЛ? Это невозможно. Он никуда не собирается. Откуда вообще возникают теории, что "Реал Сосьедад" хочет куда-то отдать Захаряна? Сам Арсен тоже хочет играть в Ла Лиге. Даже намеков нет, что Захарян может уйти. Арсен восстановился, команда омоложается, плюс новый тренер и спортивный директор — у команды есть цели и задачи», — цитирует Голубина Sport24.

В прошлом сезоне 22-летний Захарян провел четыре матча, забил один мяч и сделал один ассист.