Горецка: С «ПСЖ» будет отличная встреча

Хавбек мюнхенской «Баварии»высказался про матч 1/4 финала Клубного чемпионата мира с «ПСЖ». Встреча пройдет 5 июля.

«Они являются действующими обладателями Лиги чемпионов. Я уверен, что это будет ожесточённый матч. Мы уже обыгрывали их один раз в этом сезоне, так что можем подойти к этому матчу достаточно уверенно.

Но у "ПСЖ" есть определённый импульс после триумфа в Лиге чемпионов, и они уверенно выиграли свой матч в 1/8 финала. Это будет отличная встреча», — приводит слова Горецки официальный сайт ФИФА.

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Ранее в 1/8 финала «Бавария» победила бразильский «Фламенго» (4:2), а «ПСЖ» разгромил американский «Интер Майами» со счетом 4:0.