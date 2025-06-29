Мостовой — о Погба: У него будет огромное желание играть

Бывший полузащитникпрокомментировал возвращениев профессиональный футбол после дисквалификации за допинг.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Поль Погба Фото: Официальный сайт футбольного клуба «Монако»

«Многое зависит от формы Погба — он же пропустил достаточно много. Но очень интересно посмотреть, как Поль будет выглядеть. Очевидно, что он наберет форму, ведь ему всего 32 года. У него будет огромное желание играть», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Поль Погба подписал контракт с «Монако» до 30 июня 2027 года. Ранее игрок был отстранён от футбола на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил, а его соглашение с «Ювентусом» было расторгнуто в ноябре 2024 года.