«Локомотив» одержал победу над «Арсеналом» в товарищеском матче

Московскийв контрольной встрече на своей базе в Баковке обыграл тульскийсо счетом 3:2.

В первом тайме Максим Ненахов открыл счёт на 32-й минуте, а спустя пять минут Алексей Батраков удвоил преимущество хозяев.

осле перерыва Маттео Алинви на 48-й минуте сократил отставание «Арсенала», а на 71-й минуте Кирилл Большаков сравнял счет. Решающий гол в самой концовке встречи забил Александр Сильянов, принеся победу «Локомотиву».

По итогам прошлого сезона Российской Премьер-лиги «Локомотив» занял 6-е место. «Арсенал» Тула завершил сезон в Первой лиге на 10-й позиции.