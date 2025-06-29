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    «Локомотив» одержал победу над «Арсеналом» в товарищеском матче

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    Московский «Локомотив» в контрольной встрече на своей базе в Баковке обыграл тульский «Арсенал» со счетом 3:2.

    Алексей Батраков
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    Алексей Батраков

    В первом тайме Максим Ненахов открыл счёт на 32-й минуте, а спустя пять минут Алексей Батраков удвоил преимущество хозяев.

    осле перерыва Маттео Алинви на 48-й минуте сократил отставание «Арсенала», а на 71-й минуте Кирилл Большаков сравнял счет. Решающий гол в самой концовке встречи забил Александр Сильянов, принеся победу «Локомотиву».

    По итогам прошлого сезона Российской Премьер-лиги «Локомотив» занял 6-е место. «Арсенал» Тула завершил сезон в Первой лиге на 10-й позиции.

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