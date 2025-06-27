Точилин: Травма Чавеса — потеря для «Динамо», об этом сложно спорить

Бывший защитникпрокомментировал травму полузащитника «бело-голубых»

«Серьезная ли потеря для "Динамо"? Об этом пока сложно судить, потому что есть время найти ему замену. Ну а то, что это потеря, — сложно спорить. Но у команды новый тренер, которому есть, о чем подумать. Еще есть время, чтобы решить этот вопрос.

Нужна ли замена Чавесу? Это надо смотреть внутри клуба, есть ли готовый футболист на замену. Скорее всего, будут искать на рынке из тех кандидатов, которых можно пригласить на эту позицию», — приводит слова Точилина «Евро-Футбол.Ру».

Мексиканец в минувшем сезоне сыграл в 27 встречах во всех турнирах, в которых трижды отметился забитыми мячами.