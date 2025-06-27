ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий СелюкДмитрий Селюк: Карпин — это говорящая голова, а всю работу выполняют испанцы
    Все новости спорта

    Точилин: Травма Чавеса — потеря для «Динамо», об этом сложно спорить

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо
    Бывший защитник «Динамо» Александр Точилин прокомментировал травму полузащитника «бело-голубых» Луиса Чавеса.

    Луис Чавес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Луис Чавес

    «Серьезная ли потеря для "Динамо"? Об этом пока сложно судить, потому что есть время найти ему замену. Ну а то, что это потеря, — сложно спорить. Но у команды новый тренер, которому есть, о чем подумать. Еще есть время, чтобы решить этот вопрос.

    Нужна ли замена Чавесу? Это надо смотреть внутри клуба, есть ли готовый футболист на замену. Скорее всего, будут искать на рынке из тех кандидатов, которых можно пригласить на эту позицию», — приводит слова Точилина «Евро-Футбол.Ру».

    Мексиканец в минувшем сезоне сыграл в 27 встречах во всех турнирах, в которых трижды отметился забитыми мячами.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Матч получится низовым?!
  • «Бенфика» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
  • Финал получится прагматичным
  • Англия (U21) — Германия (U21). Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • «Орландо Сити» продолжит побеждать
  • «Орландо Сити» — «Цинциннати». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.22
  • Экспресс дня 28 июня
  • Завтра в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Бенфика — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Англия (U21) — Германия (U21)
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Орландо Сити — Цинциннати
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Борщев — Маккинни
  • Бои
  • Послезавтра в 02:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Ред Буллз — Миннесота Юнайтед
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Джойнт — Эала
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Панама — Гондурас
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Муте — Грикспор
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры