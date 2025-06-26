Булыкин: Для Джикии «Антальяспор» будет неплохим вариантом

Известный в прошлом форвард «Локомотива» и сборной Россиидал свою оценку возможному переходув турецкий «Антальяспор».

«Для Джикии сейчас любое продолжение карьеры станет хорошим вариантом, где бы это ни было. Можно только пожелать удачи, потому что "Антальяспор" — очень серьезный вызов для него. Посмотрим, как у него все там сложится и пожелаем удачи.

Любая команда — хороший вариант, но турецкий чемпионат — еще лучше. Георгий может сосредоточиться на футболе, получать от него и от жизни удовольствие», — сказал Булыкин «Чемпионату».

В прошлом сезоне 31-летний защитник играл в подмосковных «Химках», но после того, как команда не получила лицензию для выступления в РПЛ на следующий сезон, он стал свободным агентом.