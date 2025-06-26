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    Булыкин: Для Джикии «Антальяспор» будет неплохим вариантом

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    Известный в прошлом форвард «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин дал свою оценку возможному переходу Георгия Джикии в турецкий «Антальяспор».

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    «Для Джикии сейчас любое продолжение карьеры станет хорошим вариантом, где бы это ни было. Можно только пожелать удачи, потому что "Антальяспор" — очень серьезный вызов для него. Посмотрим, как у него все там сложится и пожелаем удачи.

    Любая команда — хороший вариант, но турецкий чемпионат — еще лучше. Георгий может сосредоточиться на футболе, получать от него и от жизни удовольствие», — сказал Булыкин «Чемпионату».

    В прошлом сезоне 31-летний защитник играл в подмосковных «Химках», но после того, как команда не получила лицензию для выступления в РПЛ на следующий сезон, он стал свободным агентом.

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