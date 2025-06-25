«Комо» сделал предложение по трансферу Альваро Мораты из «Милана»

Нападающий сборной Испаниисогласился на переход в итальянский

Клуб официально направил 32-летнему нападающему предложение о подписании контракта. Мората, который в данный момент выступает за «Галатасарай» на правах аренды из «Милана», дал согласие на трансфер и планирует покинуть турецкий клуб.

Для завершения перехода необходимо урегулировать вопрос с досрочным расторжением аренды между «Миланом» и «Галатасараем», поскольку арендное соглашение рассчитано до января 2026 года. После этого «Комо» сможет приступить к прямым переговорам с «Миланом» по окончательному оформлению трансфера.

В прошедшем сезоне Мората провел за «Галатасарай» 12 матчей в чемпионате Турции, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.