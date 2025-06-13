Гуренко: Карпин заслужил назначение в «Динамо»

Бывший футболистподелился мнением о вероятном назначениина пост главного тренера в московском

«Карпин заслужил назначение в "Динамо" работой в "Ростове". Только положительно к этому отношусь. Он выжимал максимум из команды в "Ростове", но с футболистами московского "Динамо" будет бороться за чемпионство.

Что касается его спартаковского прошлого, самое главное, чтобы был хороший тренер — неважно, какое у него прошлое. В России не осталось традиций. Если взять "Спартак", сколько там работало иностранцев? В "Локомотиве" вообще немцы работали! Карпин — свой! Это специалист, который знает российский футбол. Это не кот в мешке. Конечно, всегда будет кому-то нравиться, а кому-то — нет. Это логично. Я считаю, что с приходом Карпина в "Динамо" чемпионат России станет интереснее», — приводит слова Гуренко «Чемпионат».