Романцев: Карпин возглавит «Динамо»? Не вижу в этом предательства

Экс-наставник «Спартака»отреагировал на то, чтоможет возглавить московское

«Не вижу в этом поступке предательства по отношению к "Спартаку", как считают некоторые. Валерий — молодой крепкий мужик и поступает согласно особенности нашей профессии. Помнится, сколько в свое время разговоров вызвало решение коренного динамовца Константина Ивановича Бескова возглавить "Спартак". А в итоге от этого выиграла не только команда с тренером, но и футбол, который они дарили болельщикам.

Карпин честно и интересно работал в "Ростове". И хотя больших высот не одолел, радовал футболом, который не оставлял равнодушным трибуны. В "Динамо", где наверняка перед ним поставят задачу стать чемпионом, придется сложнее. Но Валеру всегда отличал характер максималиста, которого не смущали никакие трудности. К тому же ему самому хочется больших побед. Для чего, считаю, он уже созрел», — цитирует Романцева «СЭ».