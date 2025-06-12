«Астон Вилла» не собирается расставаться с Эмери

Главный тренер «Астон Виллы»не рассматривается в качестве кандидата на пост наставника «Аль-Насра», сообщает издание Arriyadiyah.

По информации источника, испанец получает солидное вознаграждение в английском клубе и полностью устраивает владельца команды Нассефа Савириса. Египетский бизнесмен не заинтересован в том, чтобы отпускать Эмери.

В текущем сезоне-2024/25 Эмери добился исторического успеха с «Астон Виллой» — команда впервые пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов, где уступила ПСЖ.

Ранее в марте появилась информация, что нынешний тренер «Аль-Насра» Стефано Пиоли может покинуть команду из-за конфликта с лидером клуба Криштиану Роналду.