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    «Астон Вилла» не собирается расставаться с Эмери

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    Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери не рассматривается в качестве кандидата на пост наставника «Аль-Насра», сообщает издание Arriyadiyah.

    Унаи Эмери
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    Унаи Эмери

    По информации источника, испанец получает солидное вознаграждение в английском клубе и полностью устраивает владельца команды Нассефа Савириса. Египетский бизнесмен не заинтересован в том, чтобы отпускать Эмери.

    В текущем сезоне-2024/25 Эмери добился исторического успеха с «Астон Виллой» — команда впервые пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов, где уступила ПСЖ.

    Ранее в марте появилась информация, что нынешний тренер «Аль-Насра» Стефано Пиоли может покинуть команду из-за конфликта с лидером клуба Криштиану Роналду.

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