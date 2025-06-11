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    Греция разгромила Болгарию в товарищеском матче

    Греция — Болгария: счет матча 4:0, обзор голов

    Футбол Товарищеские матчи Сборная Греции Сборная Болгарии
    Греция обыграла Болгарию (4:0) в рамках товарищеского противостояния.

    Сборная Греции
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    Сборная Греции

    В составе хозяев голы записали на свой счет Димитриос Пелькас на 51-й минуте, Фотис Иоаннидис на 66-й минуте, Христос Дзолис на 74-й минуте и Яннис Константелиас на 89-й минуте.

    Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
    Греция — Болгария 4:0
    Голы: 1:0 Димитриос Пелькас (51'), 2:0 Фотис Иоаннидис (66'), 3:0 Христос Дзолис (74'), 4:0 Яннис Константелиас (89') Греция: Константинос Цолакис, Лазарос Рота, Константинос Мавропанос, Константинос Цимикас, Анастасиос Хадзийованнис, Манолис Сиопис (Димитриос Курбелис, 73'), Георгиос Масурас (Христос Дзолис, 72'), Анастасиос Бакасетас (Сотирис Александропулос, 81'), Димитриос Пелькас (Яннис Константелиас, 87'), Фотис Иоаннидис (Вангелис Павлидис, 75'), Christos Mouzakitis (Христос Зафейрис, 73') Болгария: Димитар Митов, Антон Недялков, Християн Петров, Симеон Петров, Фабиан Нюрнбергер, Лукас Петков (Ивайло Илиев, 79'), Илия Груев (Georgi Milanov, 85'), Адриан Краев (Станислав Шопов, 79'), Николай Минков (Виктор Попов, 79'), Марин Петков (Мартин Минчев, 66'), Vladimir Nikolov (Александар Колев, 66') Предупреждения: Лазарос Рота (38'), Илия Груев (62'), Димитриос Курбелис (90')

    В прошлом товарищеском матче Греция обыграла Словакию со счетом 4:1, а Болгария сыграла вничью с Кипром (2:2).

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