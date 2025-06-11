Официально: «Акрон» покинуло три полузащитника

Футбольный клубсообщил о расставании сразу с тремя игроками.

Как сообщает пресс-служба клуба в официальном Telegram-канале, команду покинули полузащитники Владимир Москвичев, Владимир Хубулов и Мавис Чибота.

Владимир Москвичев завершил аренду в «Акроне» и возвращается в «Торпедо». За тольяттинский клуб он провёл 18 матчей и забил один гол в рамках Кубка России.

Владимир Хубулов также завершил срок аренды и теперь возвращается в «Крылья Советов». В составе «Акрона» он сыграл 29 матчей во всех турнирах и забил шесть голов.

С Мависом Чиботой клуб прекратил сотрудничество по обоюдному согласию.